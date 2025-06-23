Чиновники отказались платить российскому участнику СВО за второе ранение

23.06.2025 | 14:14

В Орловской области чиновники отказались платить участнику специальной военной операции (СВО) на Украине за второе ранение. Об этом сообщили в Новодеревеньковском районном суде.

Как следует из материалов дела, за первое ранение военнослужащему назначили единовременную выплату. Получив в бою еще одно ранение, россиянин снова обратился в областной центр социальной защиты населения, но получил отказ. Чиновники сослались на «повторность обращения».

Бойцу СВО пришлось доказывать, что речь шла о двух разных ранениях. В суде чиновники продолжили настаивать на том, что мера социальной поддержки предоставляется однократно, независимо от степени тяжести полученного ранения. При этом в указе губернатора российского региона ничего не сказано о том, что выплаты за второе, третье и прочие последующие ранения не положены.

В итоге суд признал действия ответчика незаконными, а также обязал чиновников предоставить участнику СВО выплату по факту полученного им во второй раз ранения на передовой.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае вдова участника СВО обратилась в суд из-за исчезнувшего контракта мужа. Ей пришлось доказывать факт участия супруга в спецоперации ради выплат.