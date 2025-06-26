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В стране и мире

Россиянам назвали правила выбора колбасы

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Врач-диетолог Елена Устинова назвала в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» правила выбора колбасы. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на платформе «Смотрим».

По словам диетолога, выбирая колбасу, следует обратить внимание на ее стоимость. «Качественная колбаса дешево стоить не может», - констатировала она.

Устинова добавила, что на первом месте в составе должно быть мясо - свинина или говядина. Она уточнила, что в зависимости от количества мяса существует несколько категорий колбасы, обозначаемые буквами от А до Г (А - колбаса с высоким содержанием мяса, а Г - с низким). Диетолог заверила, что чем больше в продукте эмульгаторов, тем ниже ее категория.

Врач также посоветовала обращать внимание на цвет колбасы. Она объяснила, что ярко-розовый цвет ей придает специальная добавка - нитрит натрия. Чем более насыщенный цвет у продукта, тем больше в нем добавки и, как следствие, меньше пользы, заключила диетолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев назвали другие рекомендации, которых стоит придерживаться, покупая колбасу. В частности, они призвали проверять упаковку продукта и обращать внимание на состав.

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Источник — lenta.ru
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