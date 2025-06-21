Умерла Валентина Талызина

21.06.2025 | 11:46

Народная артистка России Валентина Талызина скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в Театре Моссовета.

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины ИлларионовныТалызиной», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Там назвали Талызину выдающейся актрисой, звездой театра и кино, любимой миллионами зрителей, и выразили соболезнования родным и близким артистки. «Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной - огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», - заявили в театре.

В марте появилась информация о том, что Талызиной выявили рак. Сама актриса опровергла эти данные, отметив, что чувствует себя нормально.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых - «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.