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Перечислены запрещенные к хранению в холодильнике овощи и фрукты

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Пищевой технолог Марио Санчес заявил, что некоторые овощи, фрукты и ягоды запрещено хранить в холодильнике. Их он перечислил в беседе с изданием Vanitatis.

Санчес призвал не хранить в холодильнике бананы, груши, яблоки, помидоры и авокадо. Дело в том, что они продолжают созревать даже после того, как их собрали, а холод прерывает данный процесс, что негативно сказывается на качестве этих фруктов и овощей, пояснил специалист.

По словам эксперта, апельсины, мандарины, вишню, малину и клубнику, напротив, необходимо держать в холодильнике, так как они перестают созревать сразу же после того, как их сорвали.

Однако существует одно исключение - в жаркую погоду лучше хранить в холодильнике все овощи, фрукты и ягоды, иначе они быстро испортятся, заключил Санчес.

Ранее эксперты из Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию посоветовали не покупать нарезанные фрукты. В противном случае, по их словам, можно заразиться кишечной палочкой.

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Источник — lenta.ru
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