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В стране и мире

Россияне начали переходить на макароны и хлеб из-за цен на картофель

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Данные за первый квартал этого года по объему продаж продуктов демонстрируют, что продажа картофеля сократилась на восемь процентов, а хлеба, макарон и круп - выросла на шесть, пять и три процента соответственно. К такому выводу пришли в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН, пишет «Независимая газета».

Таким образом можно говорить, что на фоне значительного роста цен на картофель в последний год россияне стали предпочитать менее подорожавшие продукты питания из базового набора.

Продажи свежих фруктов и овощей, а также молока и мяса практически не изменились. Замеченное изменение рациона обусловлено тем, что продовольственная инфляция в стране превышает общую. Так, за первые четыре месяца года продукты питания выросли в цене на 12 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Замдиректора «Центра развития» Высшей школы экономики Светлана Мисихина объяснила, что покупательная способность россиян по отношению к картофелю упала на 45 процентов, к репчатому луку - на 17 процентов, а к сливочному маслу - на 15 процентов. В то же время доступность вермишели выросла на 14 процентов, круп - на 12 процентов, а куриных яиц - на 33 процента.

Также в ИНП РАН рассказали, что годовой прирост зарплат в России упал до 3,2 процента. Такая ситуация привела к охлаждению потребительского спроса и спаду продаж в таких категориях, как автомобили, бытовая электроника, холодильники, стиральные машины.

Что касается замедления роста цен, то экономисты сомневаются в его устойчивости, предлагая дождаться данных второй половины года. Ключевым фактором, запускающим инфляцию, они называют несоответствие структуры спроса и предложения, дефицит на рынке труда, рост себестоимости продукции и падение выпуска в реальном секторе.

За последний год картофель оказался самым подорожавшим продуктом в России. Эксперты объясняют внезапные проблемы нехваткой современных хранилищ, массовым отказом граждан от самостоятельного выращивания, снижением посевных площадей и нехваткой качественных семян из Европы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам есть поменьше картофеля на фоне дефицита этого продукта в республике. В противном случае, предупредил он, можно растолстеть. «Худенькими точно не будем. Можно один раз в неделю, ну два максимум. И то запеченную или пюре», - пояснил он.

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Источник — lenta.ru
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