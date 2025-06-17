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Россиянам раскрыли срок появления безопасных для здоровья арбузов

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Ни одна торговая сеть не будет торговать опасными арбузами, но если мы говорим об арбузах с минимальным содержанием нитратов, то это плоды, выращенные в открытом грунте, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что отечественные арбузы, выращенные в открытом грунте, массово появятся в продаже во второй половине июля - первой декаде августа.

Это арбузы из Астраханской, Оренбургской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Дагестана, уточнил Наполов. По его словам, это лучшее время для покупки арбузов, когда они сладкие и сочные, не переспевшие.

«Чуть пораньше - в конце июня на торговых прилавках России появятся арбузы из Ирана, Турции, Узбекистана. Но из-за того, что в стоимости арбуза очень большую долю занимает логистика, они вряд ли будут дешевыми», - предупредил эксперт.

Ранее биолог Виталий Наполов призвал отказаться от покупки майских арбузов. По его словам, в них содержится много вредных для организма нитратов.

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Источник — lenta.ru
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