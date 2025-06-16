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В стране и мире

В Москве посетительницы квеста обвинили актеров в домогательствах

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Посетительницы квеста «Скотобойня», который проходил два месяца назад в Москве, пожаловались на домогательства. Об этом сообщает «Осторожно, новости» в Telegram.

Одна из пострадавших, 15-летняя девушка, рассказала, что до начала квеста она подписала бумаги, в которых говорилось, что ее могут ударить. Когда во время проведения квеста она осталась одна с актером, он начал «лапать под лифчиком и засовывать пальцы в рот». Школьница рассказала, что пыталась остановить действия актера, но он не прекращал.

«Когда я вышла с квеста, чувствовала себя просто отвратительно и грязно, особенно с пониманием, что сама я четкого "нет" не сказала. Сейчас актер там больше не работает», — рассказала пострадавшая.

На домогательства, как утверждается, пожаловались еще как минимум три девушки. Известно, что квест «Скотобойня» предназначен для совершеннолетних игроков, а его уровень определяется как «очень страшный».

Ранее в Уфе две школьницы пострадали во время прохождения хоррор-квеста «Судная ночь». Одну девочку актер ударил электрошокером, другую — взял за волосы и ударил головой об стену.

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Источник — lenta.ru
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