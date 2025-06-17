В стране и мире

В России предложили привлекать на работу доярками с помощью массажа и маникюра

Печать
Telegram

Глава агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина предложила привлекать на работу доярками с помощью массажа и маникюра. Об этом сообщает «Бизнес Online».

В ходе муниципального часа руководитель компании АО «Яна тормыш» Ранил Габдрахманов пожаловался, что на его животноводческом предприятии наблюдается проблема старения и нехватки кадров. По его словам, привлечь молодежь для работы дояркой на ферме почти невозможно.

В свою очередь, Минуллина предложила использовать будущие доходы предприятия для улучшения производства с целью привлечения людей в профессию.

«Вот вы говорите, что женщина не хочет быть дояркой. Может быть, нужно создать рядом с доильным цехом для нее какие-то дополнительные услуги, которые бы вы субсидировали. Например, она могла бы в перерыв сделать себе массаж, если у нее спина болит, или маникюр», - пояснила она.

Ранее исполняющая обязанности министра труда Башкирии Ленара Иванова заявила о катастрофе с рабочими руками в республике и призвала брать на работу бывших заключенных фразой «катастрофически нужны нормальные мужики».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте