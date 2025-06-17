Раскрыты подробности о сжегшем клиента в печи российском адвокате

17.06.2025 | 11:48

В Москве задержан 48-летний член коллегии «Московский юридический центр» Сергей Зуев, сжегший своего 61-летнего клиента Андрея Терешкина в печи на скотоводческой ферме из-за квартиры. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, Зуев расправился с клиентом из-за продажи его подмосковной квартиры, расположенной в Красногорске. Преступление произошло осенью 2024 года на даче пострадавшего. Тогда мужчины обсуждали продажу квартиры, но не смогли договориться о ее стоимости, после чего юрист напал с ножом на Терешкина.

После того как Зуев изрезал пострадавшего, он сложил его в мешки и позвонил своему другу. Тот приехал и помог погрузить мешки в машину. По словам приятеля злоумышленника, он не знал, что находится в мешках. Затем адвокат сжег останки потерпевшего в зоокрематории, расположенном на его ферме.

После этого он продал принадлежащее Терешкину имущество — московскую квартиру, подмосковный дом и автомобиль марки Jaguar S-Type. Отмечается, что все это Зуев продал по заниженной цене и получил около пяти миллионов рублей.

В отношении юриста возбуждено уголовное дело по трем статьям.

Ранее сообщалось, что жена Терешкина обратилась в полицию, потому что долго не видела мужа. Правоохранители отследили звонки и контакты мужчины и таким образом вычислили злоумышленника. Адвоката задержали.