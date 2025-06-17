Вороны напали на одну из самых красивых девушек России

17.06.2025 | 11:38

Во Владивостоке вороны испугали финалистку «Мисс Россия — 2023». Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Птицы напали на одну из самых красивых девушек России Анастасию Антонову, когда она гуляла по городу. Три вороны кружили над ее головой, не давали ей пройти, пытались клюнуть и схватить сумку.

Как вспоминает участница конкурса красоты, она хотела убежать от птиц, но они бросились за ней. Антонова стала звать на помощь, и это услышала проходящая мимо женщина. Она попросила помочь прохожего, и тот с трудом отогнал ворон.

Антонова призналась, что ей было так страшно, будто она попала в фильм ужасов. Девушка отделалась испугом: птицы не оставили ей никаких значительных травм.

Орнитологи рассказали, что в июне вороны действительно могут вести себя агрессивно. Это связано с тем, что в этот период они заботятся о птенцах и защищают их от любых угроз.

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова рассказала, что на нее напал водитель такси, после того как привез ее не туда. После инцидента компания, в которой работает агрессивный таксист, заявила, что вернет Линниковой деньги за поездку.

Источник фото - pxhere.com.