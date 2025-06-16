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В стране и мире

Пожизненно осужденный за 49 расправ Битцевский маньяк лишился надежды на переезд

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Замоскворецкий суд Москвы отказал в ходатайстве о переводе в другую колонию осужденному за 49 убийств Александру Пичушкину, известному как Битцевский маньяк. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Подсудимый требовал перевести его из колонии «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в исправительное учреждение на территории Мордовии.

После переезда ближе к дому он надеялся, что сможет чаще видеться с родными. Кроме того, Пичушкин объяснял, что по состоянию здоровья ему необходимо перебраться в регион с более мягким климатом.

Битцевский маньяк был приговорен к пожизненному лишению свободы в 2007 году. Суд установил его причастность к не менее чем 49 расправам в Битцевском парке — жертвами становились как знакомые, так и случайные алкоголики и бомжи.

В мае Пичушкин подал жалобу на ФСИН из-за отказа о переводе его в другой регион.

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Источник — lenta.ru
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