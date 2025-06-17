Российский хирург провел в квартире смертельную операцию

В Нижнем Тагиле осудят хирурга за смерть пациентки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ему предъявлено обвинение по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ.
По данным следствия, 56-летний врач-хирург из частной медицинской клиники по совместительству работал в государственном учреждении здравоохранения области.
В ноябре 2024 года пострадавшая обратилась к обвиняемому за оказанием медицинской помощи в домашних условиях. Дома у потерпевшей врач собрал анамнез заболевания, после чего решил провести хирургическую операцию на дому. Проявив небрежность, он сделал хирургическую инвазивную манипуляцию в антисептических условиях через брюшную полость. Хирург сделал разрез брюшной полости неустановленным предметом.
Спустя сутки обвиняемый установил признаки кровотечения и обратился в больницу для экстренной госпитализации. Пациентке оказали необходимую помощь, но спасти ее не удалось. Свою вину мужчина признал частично.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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