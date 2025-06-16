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В стране и мире

Россиянам предсказали рост реальных заработных плат

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По итогам текущего года в России номинальные заработные платы вырастут на 16,8 процента, а реальные — на 6,8 процента к уровню 2024 года. Об этом, как сообщил Telegram-канал правительства РФ, было сказано в ходе совещания по текущей ситуации в экономике, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.

По данным Министерства экономического развития, по итогам за четыре месяца 2025 года российский ВВП вырос на полтора процента.

Особенно интенсивно росли такие сектора экономики, как машиностроение, которое нарастило выпуск продукции на 11,7 процента, и сфера общественного питания с ростом в 7,5 процента. В строительной отрасли рост составил 7,2 процента, а в химическом комплексе — 4,5 процента.

Кроме того, в первом квартале наблюдался почти девятипроцентный рост инвестиций. Вложения в образование выросли почти на 50 процентов, в обрабатывающие отрасли — на 41,9 процента, в отрасли информации и связи — на 28,1 процента, в здравоохранение и социальные услуги — на 11,2 процента к уровню первых трех месяцев 2024 года.

В начале 2025 года средняя заработная плата в России может превысить показатель в 105 тысяч рублей.

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Источник — lenta.ru
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