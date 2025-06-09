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В стране и мире

Популярный миф о салате из огурцов и помидоров опровергли

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Диетолог Александр Бурлаков опроверг популярный миф о салате из помидоров и огурцов. Пост о популярном блюде он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Бурлакова, мнение, что помидоры и огурцы в салате нейтрализуют пользу друг друга - это не более чем распространенное заблуждение.

«Аскорбиновая кислота (витамин С) может частично разрушаться в присутствии аскорбиназы (фермента в огурцах), но это незначительно и не имеет клинической значимости в рамках рациона целиком», - объяснил врач.

Помидоры и огурцы вместе, подчеркнул он, остаются источником антиоксидантов, клетчатки, калия и других фитонутриентов.

Ранее врач Инна Решетова заявила, что некоторые продукты ускоряют старение. По ее словам, сладости в рационе необходимо ограничить.

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Источник — lenta.ru
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