Сетевое издание|18+|Вторник|10 июн 2025|17:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России предложили обязать шить одежду для женщин с пышными формами

Печать
Telegram

Общественная организация «Сорок сороков» обратилась в комитет Госдумы по промышленности и торговле с целью обязать шить одежду для женщин с пышными формами. Соответствующее заявление поступило в распоряжение Life.ru.

Так, общественники проявили инициативу в разработке регламента, который будет регулировать производство разнообразного ассортимента, независимо от размеров одежды.

По их мнению, стоит внести изменения в законодательство о защите прав потребителей, которое позволит женщинам плюс-сайз размера доступно приобретать предметы гардероба.

Специалисты подчеркнули, что важно реализовать программу поддержки российских марок одежды больших размеров. Так, они предложили предоставить льготные кредиты, а также налоговые льготы и субсидии на закупку оборудования.

В мае в Госдуме захотели бороться с россиянами, гуляющими по городу в бикини. Депутат Виталий Милонов заявил, что поведение неприлично одевающихся людей можно изменить только строгими мерами.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Врач предупредила россиян о живущей в некоторых водоемах пожирающей мозг амебе

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте