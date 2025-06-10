В России предложили обязать шить одежду для женщин с пышными формами

10.06.2025 | 16:36

Общественная организация «Сорок сороков» обратилась в комитет Госдумы по промышленности и торговле с целью обязать шить одежду для женщин с пышными формами. Соответствующее заявление поступило в распоряжение Life.ru.

Так, общественники проявили инициативу в разработке регламента, который будет регулировать производство разнообразного ассортимента, независимо от размеров одежды.

По их мнению, стоит внести изменения в законодательство о защите прав потребителей, которое позволит женщинам плюс-сайз размера доступно приобретать предметы гардероба.

Специалисты подчеркнули, что важно реализовать программу поддержки российских марок одежды больших размеров. Так, они предложили предоставить льготные кредиты, а также налоговые льготы и субсидии на закупку оборудования.

В мае в Госдуме захотели бороться с россиянами, гуляющими по городу в бикини. Депутат Виталий Милонов заявил, что поведение неприлично одевающихся людей можно изменить только строгими мерами.