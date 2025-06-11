Сетевое издание|18+|Среда|11 июн 2025|18:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России ускорился рост рынка ритуальных услуг

Печать
Telegram

По итогам первых четырех месяцев года российский рынок ритуальных услуг в России вырос на 12,7 процента, до 39,5 миллиарда рублей. Такой результат выше инфляции на ту же дату (10,23 процента), а кроме того, годом ранее в аналогичный период повышение оборота составляло только девять процентов. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

Одной из причин такой динамики стали естественные причины. По официальным оценкам, в январе-апреле в стране ушли из жизни 662,7 тысячи человек, что на 4,5 процента больше, чем в 2024-м.

Лидером по доходам в разрезе регионов стал Санкт-Петербург - доход ритуальных организаций там составил почти 3,7 миллиарда рублей. Далее идут Московская область (3,2 миллиарда), Краснодарский край (1,9 миллиарда), Татарстан и Свердловская область (1,1 миллиарда).

Глава ГК Ritual.ru Олег Шелягов рассказал, что после пандемии COVID-19 на рынке наметился спад, но в настоящее время происходит рост объемов. В свою очередь директор Новосибирского крематория Борис Якушин предположил, что реальные цифры могут быть еще выше, так как в регионах существенная часть рынка находится в серой зоне.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов также не исключил, что более скромные цифры обеспечивают поставки надгробного камня из Китая, который дешевле карельского, ранее занимавшего первое место на рынке. По мнению Шелягова, у отрасли хорошие перспективы роста, в том числе на показателях скажется постепенное обеление бизнеса. Якушин также полагает, что рост прозрачности услуг положительно скажется на доходах компаний.

В феврале сообщалось, что ритуальщики в ряде регионов России столкнулись с проблемой нехватки гробов большого размера, из-за чего цены на них выросли в несколько раз.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте