Самолет с сотнями пассажиров на борту разбился в жилом районе Индии

12.06.2025 | 12:04

Пассажирский самолет авиакомпании Air India с сотнями человек на борту разбился в жилом районе Индии. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Уточняется, что лайнер следовал в Лондон 12 июня и потерпел крушение сразу после взлета около аэропорта Ахмадабада в Гуджарате.

На борту находилось 242 пассажира. На месте сейчас работают семь команд пожарных служб.

Ранее пассажирский самолет DeHavilland DH-6 Twin Otter потерпел крушение в американском городе Туллахома 8 июня. В сети появились кадры с места происшествия.