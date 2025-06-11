В России ввели режим усиленного контроля за изготовленной с нарушениями колбасой

11.06.2025 | 16:24

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении колбасной продукции ряда российских производителей, входящих в реестр отечественных экспортеров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в ходе мониторинга в вареной колбасе из мяса птицы «Молочная Мусульманская», произведенной АО «Сочинский мясокомбинат», обнаружили ДНК свиньи.

Такое же нарушение зафиксировали и в отношении колбасного изделия из мяса птицы «Мусульманская» производства ОАО «Царицыно». В обоих случаях наличие указанного компонента в продукции, пробы которой отобрали в магазине в Северной Осетии, не было заявлено в составе.

Представители властей в связи с этим заявили, что, с одной стороны, его применяли с целью уменьшения себестоимости, а с другой - иногда дело бывает и не в удешевлении, а в том, что отсутствие указания на маркировке увеличивает риски использования просроченного, нелегально приобретенного, произведенного в несоответствующих условиях сырья.

Все это не допускается требованиями техрегламентов, в связи с чем информация о фактах обнаружения небезопасной продукции направлена в Роспотребнадзор, а в случае повторного выявления несоответствий экспорт с предприятий будет приостановлен, заявили в Россельхознадзоре.

Согласно комментарию Сочинского мясокомбината, который опубликовал «Коммерсантъ», продукция, о которой идет речь, не относится к категории халяль, ее название носит исключительно маркетинговый характер, а намеренное использование несоответствующего сырья в составе колбасы исключено.

Ранее сообщалось о похожих претензиях, предъявленных производителям халяльной колбасы в Свердловской области.