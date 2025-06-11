11.06.2025 | 16:21

Россиянка заболела менингитом после употребления стейка, а также ряда фруктов и овощей. Об этом пишет «Shot Проверка» в своем Telegram.

По данным канала, сначала женщина почувствовала слабость, затем у нее проявилась головная боль, начали беспокоить головокружения.

Но она не придала этому значения. Скорую помощь россиянка вызвала, когда у нее появились светобоязнь, температура 39,5, гипоксия и рвота, а также потеря фокуса зрения и трудности при ходьбе.

Пациентку доставили в больницу, где диагностировали менингит, вызванный бактерией Listeria. Выяснилось, что заболеть она могла, съев зараженный листериями стейк слабой прожарки. Бактерия, как объяснили медики, также водится в немытых фруктах и овощах и способна поразить центральную нервную систему, вызвать листериоз, энцефалит и менингит.

Ранее сообщалось, что в купатах ряда производителей - «Останкино», «Ближние горки», «Слово мясника», «Ашан», «Мясницкий ряд» и «Рестория» - нашли антимикробный препарат сульфаниламид и каррагинан, которые в больших дозах могут вызвать такие симптомы, как воспаление кишечника или аллергию.