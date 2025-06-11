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В стране и мире

В подвале дома под Петербургом обнаружили пугающий объект

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В подвале одного из жилых домов под Санкт-Петербургом обнаружили странный и пугающий объект. О нем написали в паблике «Грибы и Грибники СПб», внимание на пост обратила «Фонтанка».

На снимках запечатлено нечто похожее на рога или скелет. «Когда я это увидел, просто на фотографиях, у меня кровь застыла в жилах. Это одновременно ужасно и прекрасно. Ужасно потому, что совсем непонятно, что это такое», - признался автор поста в соцсети.

В Санкт-Петербургском микологическом обществе предположили, что это гриб из семейства ганодермовые, а именно - трутовик лакированный (лат. Ganoderma lucidum). Необычно, что гриб вырос в нише под зданием: между грунтом и полом.

Гриб захотели поместить в музей, но с этим возникли сложности, потому что вид занесен в Красную книгу. Для изучения или экспонирования в музее данного плодового тела необходимо разрешение министерства природных ресурсов и экологии.

Несколько лет назад жители Миасса (Челябинская область) сообщали о странных грибах, которые выросли на стенах погреба в одном из гаражей. По мнению горожан, они были похожи на торчащие из стен руки.

Фото группы «Грибы и Грибники СПБ».

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Источник — lenta.ru
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