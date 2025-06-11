Сетевое издание|18+|Среда|11 июн 2025|18:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянин пожаловался на визжащую Exeed

Печать
Telegram

Китайский автомобиль Exeed, проехавший чуть больше 30 тысяч километров, внезапно начал визжать. Об этом на портале Drive2 рассказал владелец машины.

По его словам, роботизированная коробка передач стала издавать эти звуки при резком ускорении, а иногда перед переключением передачи. И чем больше времени проходило, тем чаще «китаец» шумел. Сначала проблема возникала на первой и третьей скоростях, а потом стала проявляться и на других.

Для того чтобы найти источник проблемы, у дилера ушло две недели. В настоящее время автовладелец ждет, когда его Exeed заменят сцепление. По его словам, он оказался не первым, кто жалуется на подобный визг.

Ранее россияне раскритиковали автомобиль Exeed LX за очень обширный список минусов. «Китайца» ругают за странную эргономику и постоянные проблемы с электроникой. Кроме того, стекла в этом автомобиле порой живут своей жизнью и открываются сами при закрытии машины.

Немало хлопот создают и неполадки с постоянно глохнущим двигателем, а также аккумуляторы, живущие всего 20 дней.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте