Девять детей пострадали из-за взрыва в классе подмосковной школы

В подмосковной Истре девять детей пострадали из-за взрыва петарды в классе школы №2. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По информации авторов поста, двоих детей осмотрел школьный врач, остальные пострадавшие дождались врачей скорой помощи.
Медикам пришлось госпитализировать 11-летнюю девочку, которая отравилась парами и газами.
В свою очередь, Shot пишет в Telegram, что петарду принес и взорвал один из школьников.
Ранее в Березниках Пермского края 13 школьников пострадали из-за распыленного в учебном заведении перцового баллончика. В результате занятия были прерваны и более 400 учеников отправили по домам.
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