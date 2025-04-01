01.04.2025 | 13:25

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах сдачи ОГЭ только по двум предметам.

Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области будет проводиться только по русскому языку и математике.

Изначально планировалось, что экспериментальная сдача экзамена пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тюменской областях, а также в Камчатском и Краснодарском краях, Северной Осетии и Ямало-Ненецком автономном округе.

В итоге особый порядок проведения оставили в Липецкой области, Санкт-Петербурге и Москве. Инициативу об изменении процедуры сдачи экзамена поддержал и Рособрнадзор.