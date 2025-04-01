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В стране и мире

Определен возраст самого тяжелого похмелья

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Самые тяжелые симптомы похмелья наутро после злоупотребления алкоголем испытывают люди в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты последнего исследования, опубликованные в журнале Alcohol and Alcoholism.

Ученые из Утрехтского университета, Нидерланды, попросили 761 человека в возрасте от 18 до 94 лет в течение двух месяцев отчитываться об их самочувствии после употребления алкоголя. Добровольцам надо было фиксировать, как часто и в каких количествах они употребляли спиртные напитки, а также записывать, сколько раз они испытывали похмелье. Степень его тяжести нужно было оценить по шкале от 0 до 10 баллов.

Проанализировав полученные данные, специалисты установили, что чем старше становится человек, тем лучше себя чувствует утром после распития алкоголя. Так, люди в возрасте от 46 до 65 лет жаловались на головную боль, тошноту и плохое самочувствие после употребления спиртных напитков в два раза реже, чем более молодые участники эксперимента. Наиболее серьезные симптомы похмелья отмечались у добровольцев в возрасте 18-35 лет.

По мнению ученых, этот эффект может быть связан с тем, что с годами у человека снижается чувствительность к боли, из-за чего похмелье переносится легче. Также в исследовании отмечается, что с возрастом снижаются не только тяжесть и частота похмелья, но и восприимчивость к алкоголю, из-за чего люди старшего возраста пьянеют медленнее молодых, хотя употребляют одинаковое количество спиртного.

Также отмечается, что в большинстве возрастных групп мужчины чаще женщин жаловались на более сильное похмелье. Исключение составили люди старше 66 лет.

Ранее врач первичной медико-санитарной помощи Кристал Грин и нарколог Джаслин Салван назвали неочевидный способ уменьшить похмелье. Для этого, по их словам, нужно пить по системе «водного сэндвича».

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Источник — lenta.ru
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