31.03.2025 | 15:39

Российских водителей предупредили о шести важных изменениях с 1 апреля. Среди них - новые штрафы, большие скидки на автомобили, а также подорожание сервисного обслуживания, пишет «Газета.Ru».

Так, новые штрафы коснутся иностранцев, которые более года назад оформили вид на жительство или гражданство и при этом используют зарубежные водительские удостоверения. Их начнут штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Исключение составят граждане России и Белоруссии с белорусскими водительскими правами.

В течение 2024 года автомобилисты могли без экзаменов обменять иностранные водительские удостоверения на российские. Этой возможностью воспользовались 400 тысяч человек. С введением нового штрафа упрощенный обмен водительских удостоверений отменили.

С 17 апреля в России также ожидаются новые тарифы страхования по полису ОСАГО. Для мотоциклистов начнут учитывать мощность мотора - чем мощнее двигатель, тем выше стоимость. На цену полиса также окажет влияние возраст-стаж водителя. Примечательно, что изменения затронут как новые, так и уже действующие договоры.

Еще одно нововведение касается водителей мусоровозов. Для них вводится трехлетний мораторий на штрафы за перевес. Это, своего рода, освобождение от платы за вред, нанесенный дорогам.

С апреля в России также ожидается установление лимитов на выдачу заемных средств по автокредитам. Речь идет о рискованных займах в банках и микрофинансовых организациях. Ранее Центробанк вводил аналогичную меру по потребительским кредитам в целях контроля роста закредитованности россиян.

Эксперты также спрогнозировали в апреле большие скидки у некоторых автокомпаний. Снижение цен возможно, в частности, за счет того, что объем машин на складах брендов существенно больше нормативных значений, что приводит к необходимости его сокращать. При этом некоторые автомобильные бренды, напротив, намерены повышать стоимость своей продукции, о чем заранее предупредили, пишет издание.

С начала апреля в России также ожидается резкий всплеск спроса на шиномонтажные услуги. По данным экспертов, из-за высокого спроса, а также инфляции и роста цен на запчасти и расходные материалы их стоимость может вырасти на 15-30 процентов.

Ранее россиянам рассказали о главных изменениях в ПДД в 2025 году, которые преимущественно оснулись сумм и сроков уплаты штрафов.