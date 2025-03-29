Названа минимальная сумма для покупки самого необходимого на семью

29.03.2025 | 10:03

Российским семьям в 2024 году было нужно 73,9 тысячи рублей, чтобы приобрести самое необходимое. Об этом свидетельствуют данные проведенного Росстатом комплексного наблюдения условий жизни россиян, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В 2022 году эта сумма составляла 67,5 тысячи рублей.

Отмечается, что сейчас семье, проживающей в городе, требуется 74,2 тысячи рублей в месяц, а в сельской местности — 72,5 тысячи рублей.

В то же время, при наличии детей минимальные потребности семьи обойдутся в 99,9 тысячи рублей, а без детей — 64,2 тысячи рублей.

Наибольшие суммы каждый месяц требуются многодетным семьям — 114,2 тысячи рублей. А семьям с детьми-инвалидами понадобится 101,2 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что готовить россиян к созданию семьи и формировать установки на многодетность следует с детского сада.