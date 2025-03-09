Россиян предупредили об интересе мошенников к кредитным историям

09.03.2025 | 11:51

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что кредитные истории заемщиков нужны не только банку - они вызывают интерес самых разных структур, а также мошенников.

По его словам, запрос в бюро кредитных историй может сделать любой, кто получил согласие от субъекта. Например, кредитная организация, страховая компания, оператор мобильной связи или работодатель.

«Подписывая бумаги и давая согласия, будьте внимательны и всегда решайте, насколько нужна, образно говоря, гостинице, в которой вы проведете всего лишь одну ночь, ваша кредитная история», - предупредил эксперт.

Мехтиев подчеркнул, что доступ к кредитной истории возможен без согласия на ее получение. Также можно проверить, кто интересовался персональными данными, запросив отчет в БКИ.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать боты в мессенджере Telegram для взлома аккаунтов россиян на портале «Госуслуги». Схема опасна тем, что затрагивает сразу несколько уровней безопасности - от утечки персональных данных до рисков финансовых потерь.