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В стране и мире

Мать оставленного на морозе младенца нашли по ДНК

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Свердловские правоохранители нашли мать оставленного на морозе новорожденного по ДНК. Об этом говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Свердловской области.

4 марта возле одного из подъездов дома по улице Красноармейской в Нижнем Тагиле нашли новорожденного младенца. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ. В результате следственных действий была найдена мать брошенного ребенка.

Специалисты взяли образец буккального эпителия у младенца и направили для установления генотипа в региональный экспертно-криминалистический центр Следственного комитета России. Далее эксперты сопоставили образец с имеющейся базой данных геномной информации и обнаружили совпадение с данными ранее судимой жительницы Нижнего Тагила. Криминалисты заявили, что она является либо матерью, либо сестрой младенца.

Женщина была найдена и допрошена. Она призналась в том, что родила младенца и решила избавиться от него, оставив на улице. В виду тяжелого послеродового состояния женщина была доставлена в больницу, в дальнейшем будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемой соответствующей меры пресечения.

Осенью 2022 года следователи СК РФ нашли женщину, которая родила ребенка и выбросила его из окна. 24-летнюю жительницу Нижнего Новгорода обнаружили по ДНК.

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Источник — lenta.ru
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