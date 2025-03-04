Сетевое издание|18+|Вторник|4 мар 2025|16:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Россиянам назвали повод вызывать скорую помощь при кашле

Печать
Telegram

Главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» повод обратиться за экстренной помощью при кашле. Выпуск с предупреждением специалистки доступен на платформе «Смотрим».

По словам Шаповаленко, опасным для жизни может стать состояние, при котором кашель сопровождается приступами удушья.

«Здесь надо уже вызывать скорую помощь, потому что [это] крайне опасно формированием тяжелого бронхоспазма - очень тяжелого осложнения», - объяснила медик.

Она добавила, что записаться к врачу следует, если, помимо кашля, у человека повышается температура или появляются симптомы кишечного расстройства. В норме, по словам Шаповаленко, при простудных заболеваниях кашель может длиться в течение двух недель.

Ранее иммунолог Андрей Продеус развеял распространенный миф о кашле. По его словам, маска не помогает защититься от распространении инфекции при кашле. С этой задачей, по мнению специалиста, может справиться только респиратор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В российской больнице трехлетняя девочка не выжила после одной процедуры

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте