Россиянам назвали повод вызывать скорую помощь при кашле

04.03.2025 | 15:08

Главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» повод обратиться за экстренной помощью при кашле. Выпуск с предупреждением специалистки доступен на платформе «Смотрим».

По словам Шаповаленко, опасным для жизни может стать состояние, при котором кашель сопровождается приступами удушья.

«Здесь надо уже вызывать скорую помощь, потому что [это] крайне опасно формированием тяжелого бронхоспазма - очень тяжелого осложнения», - объяснила медик.

Она добавила, что записаться к врачу следует, если, помимо кашля, у человека повышается температура или появляются симптомы кишечного расстройства. В норме, по словам Шаповаленко, при простудных заболеваниях кашель может длиться в течение двух недель.

Ранее иммунолог Андрей Продеус развеял распространенный миф о кашле. По его словам, маска не помогает защититься от распространении инфекции при кашле. С этой задачей, по мнению специалиста, может справиться только респиратор.