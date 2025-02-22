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В стране и мире

В Госдуме рассказали о законопроектах по поддержке бойцов СВО

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Госдума в приоритетном порядке рассмотрит ряд законопроектов по поддержке бойцов специальной военной операциии (СВО) и их семей. Как сообщается в Telegram-канале ГД, об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, на рассмотрении находится 26 законопроектов, из них восемь приняты в первом чтении. «Рассмотрим их в приоритетном порядке», — добавил он.

Речь идет, в частности, об инициативе, предполагающей дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток для сотрудников ОВД из числа ветеранов боевых действий; о праве участников боевых действий в составе воинских формирований ЛНР и ДНР получать две пенсии одновременно и о других законопроектах.

Ранее сообщалось, что в России захотели внести изменения в закон для наследников бойцов СВО. Законопроект о сроке принятия наследства внесли в Госдуму.

Перед этим Володин заявил, что проект закона о признании бойцов в Курской области ветеранами боевых действий рассмотрят сразу по внесении.

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Источник — lenta.ru
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