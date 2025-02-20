Ученый предупредил о сроках глобальной катастрофы

20.02.2025 | 11:34

Если таяние ледников продолжится, то к началу XXII века значительная часть суши окажется под водой. Об этом в интервью «АиФ» рассказал ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Андрей Глазовский.

По словам специалиста, быстрее всего ледники тают в Арктике и Антарктике, из-за чего повышается уровень Мирового океана. Глазовский заметил, что с 1880 года его уровень повысился примерно на 20-24 сантиметра, но в последние десятилетия темпы ускорились. Автор отметил, что к середине XXI века уровень Мирового океана может подняться на 0,3-0,5 метра, в результате чего многие прибрежные города окажутся под угрозой более частых наводнений.

«К 2100 году при сохранении нынешних темпов он может увеличиться на 1-2 метра, что приведет к затоплению еще больших территорий и переселению сотен миллионов людей», - предупредил о сроках глобальной катастрофы Андрей Глазовский.

По оценке ученого, полный либо частичный уход под воду грозит Новому Орлеану (США), Хошимину (Вьетнам), Бангкоку (Таиланд), Янгону (Мьянма), Дюнкерку (Франция), Гданьску (Польша) и другим городам. Также уже сейчас американские города Майами и Нью-Йорк часто переживают наводнения и находятся под угрозой штормовых нагонов.

Глазовский подытожил, что таяние льдов влияет на климатическую систему Земли. В первую очередь они служат резервуарами для пресной воды. Также от их состояния зависят многие виды животных и рыб. «Усиление притока пресных ледниковых вод может сказаться на океанических течениях, регулирующих глобальный климат», - заключил специалист.

Ранее американские и британские ученые рассказали, что площадь морского льда на Северном и Южном полюсах сократилась в 2025 году до рекордного уровня. Без достаточного количества льда Мировой океан будет хуже поглощать тепло, что приведет к увеличению средней температуры на планете.