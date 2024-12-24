В России высказались о перспективах восстановления работы YouTube

24.12.2024 | 11:44

Восстановление работы YouTube в России возможно только на фоне улучшения общеполитического контекста, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Ющенко. При этом он подчеркнул, что блокировка площадки вызовет только раздражение у пользователей.

«Озвученные позиции касаемо замедления YouTube остались неизменными, так что перспектив отката на данный момент нет», - сказал политик.

По словам Ющенко, YouTube - это не только политический контент. Он подчеркнул, что политизированная аудитория в принципе составляет меньшинство, пользователей интересуют скорее образовательные ролики, музыкальные, документальные.

«Конечно, Google ведет агрессивную политику против наших авторов и пользователей, но блокировки YouTube вызовут только раздражение. В ближайшем будущем перспектив его разблокировки нет - это политическое решение. Но в контексте общеполитического сближения возможно и изменение позиции Google, в таком случае возможна и разблокировка YouTube», - считает депутат.

Ранее стало известно, что трафик YouTube в России упал до рекордно низкого уровня. Общее снижение за год составило 67,4 процента.