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В стране и мире

Россиянина осудят за создание «группы смерти» в интернете

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В суд поступило уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, обвиняемого в создании «группы смерти» в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Илье Погиблову предъявлено обвинение по статьям 110.2 («Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства»), 110.1 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ.

По версии следствия, в 2023 году мужчина создал публичный канал, направленный на побуждение неопределенного круга лиц к совершению самоубийства, и вовлек в эту деятельность несовершеннолетнего подростка.

Путем общения в мессенджерах организованная Погибловым группа убеждала потенциальных жертв выполнять задания, направленные на причинение себе повреждений, опасных для жизни и здоровья.

Ранее следователи задержали жителя Ставропольского края, подозреваемого в организации «групп смерти».

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Источник — lenta.ru
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