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В стране и мире

Россиянам перечислили правила украшения автомобилей к Новому году

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Неправильная установка на автомобиль новогодних украшений может привести к штрафам. Об этом пишет издание 32cars.ru.

Уточняется, что в случае нарушения правил водителю грозит штраф в размере от 500 рублей, а при аварии может стать основанием для признания водителя виновным в ДТП.

Помимо этого, издание подчеркивает, что светящиеся гирлянды и дополнительное освещение вызывают повышенное внимание у инспекторов - в правилах дорожного движения есть запрет на использование несертифицированных источников света.

Также отмечается, что лишние мигающие элементы могут отвлекать внимание других участников дорожного движения и провоцировать аварии.

Ранее кабмин предложил увеличить в полтора раза штрафы за управление авто без пристегнутого ремня безопасности, пьяное вождение, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несанкционированный выезд на выделенную полосу, езду по обочине и ряд других пунктов.

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Источник — lenta.ru
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