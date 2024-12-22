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В стране и мире

В России проверят кормящую годовалого ребенка фруктами мать

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Следователи из Ростова-на-Дону проверят мать, которая кормит годовалого ребенка только фруктами. Помимо этого, известно, что женщина запрещала дочери пить воду. Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

«В ряде СМИ опубликована информация о том, что жительница г. Ростова-на-Дону кормит свою малолетнюю дочь только фруктами и запрещает ей пить воду», - подчеркнули на канале.

Также появилась информация о том, что ребенок весь желтый из-за «фруктовой» диеты.

На фоне этого у девочки проявились высокая температура и симптомы «самоочищения организма». Следствие проведет проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о том, что в Ростове-на-Дону мужчина нанес удары ножом жене и маленькому ребенку, после чего решил наложить на себя руки.

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Источник — lenta.ru
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