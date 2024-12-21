Сетевое издание|18+|Суббота|21 дек 2024|13:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани

Печать
Telegram

Протяженность берега Черного моря на Кубани, который предстоит очистить от мазута, составляет 54 километра. Об этом сообщило МЧС России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в Анапе нужно очистить 44 км береговой линии, а в Темрюкском районе — 10 км.

15 декабря произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суммарно суда перевозили 9000 тонн мазута.

Нефтепродукты вынесло на береговую линию протяженностью несколько десятков километров.

20 декабря в Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута и загрязнение берега. Кроме того, водолазы обследовали часть танкера «Волгонефть 212». Они обнаружили «незначительный выход нефтепродуктов».

Кадр из видео МЧС России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте