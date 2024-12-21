МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани

21.12.2024 | 12:51

Протяженность берега Черного моря на Кубани, который предстоит очистить от мазута, составляет 54 километра. Об этом сообщило МЧС России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в Анапе нужно очистить 44 км береговой линии, а в Темрюкском районе — 10 км.

15 декабря произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суммарно суда перевозили 9000 тонн мазута.

Нефтепродукты вынесло на береговую линию протяженностью несколько десятков километров.

20 декабря в Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута и загрязнение берега. Кроме того, водолазы обследовали часть танкера «Волгонефть 212». Они обнаружили «незначительный выход нефтепродуктов».

Кадр из видео МЧС России.