Россиянам отсоветовали покупать автомобили

19.12.2024 | 14:07

В настоящее время россиянам не стоит спешить с приобретением автомобиля. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировала «Газета.Ru».

Он напомнил, что ставки по кредитам на приобретение автомашины достигли 21-34,8 процента. Средняя ставка составляет около 26,39 процента.

Кроме того, автомобили подорожали с начала года на 15 процентов. Сказались как повышение утилизационного сбора, так и колебания курса рубля. Еще один фактор - рост цен на запчасти, за которые теперь приходится платить на 25 процентов больше, чем в начале года. Кроме того, за последние десять лет бензин подорожал почти вдвое.

Поэтому, как полагает Щербаченко, россиянину, захотевшему обзавестись автомобилем, лучше подождать.

Ранее сообщалось, что в ноябре средняя цена нового автомобиля выросла по сравнению с октябрем на один процент и достигла почти 3,7 миллиона рублей. Средняя стоимость подержанной автомашины увеличилась на 1,4 процента и составила 1,47 миллиона рублей.

Известно также, что в ноябре 2024 года россияне получили 82,9 тысячи автокредитов. По сравнению с октябрем снижение оценивается в 30,4 процента.