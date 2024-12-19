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В стране и мире

Россиян призвали требовать паспорт при покупке елок

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При покупке живой новогодней елки нужно потребовать у продавца несколько документов. Запрашивать дополнительную информацию о праздничном дереве призвал россиян гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс, пишет News.ru.

Один из ключевых документов - товарно-транспортная накладная. В ней указа информация о продавце, покупателе и маршруте доставки деревьев. «Дополнительным подтверждением качества может служить фитопаспорт - специальный документ с голографической наклейкой, подтверждающий безопасность и происхождение растения», - добавил специалист и уточнил, что в фитопаспорте есть информация о сорте, производителе и месте выращивания дерева.

Помимо этого, продавец должен показать карантинный сертификат - он подтверждает, что дерево ничем не болеет и не страдает от вредителей. Адамс также посоветовал попросить товарный чек с наименованием товара, количеством, ценой, датой покупки и данными продавца - это поможет при наличии претензий к качеству.

При выборе искусственной елки ключевую роль играет сертификат качества. А еще важно убедиться в наличии сертификата пожарной безопасности и маркировки.

«Искусственная елка должна иметь понятную информацию о производителе, месте изготовления, составе и правилах эксплуатации на русском языке. В случае обнаружения нарушений, таких как отсутствие документов или реализация некачественных елок, потребитель вправе обратиться в Роспотребнадзор», - заключил юрист.

Ранее россиянам посоветовали покупать новогоднюю елку на официальных базарах с законно срубленными растениями. Узнать о законности спила и продажи можно по документам, которые должен показать продавец.

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Источник — lenta.ru
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