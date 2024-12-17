17.12.2024 | 13:11

Россиянам захотели запретить дарить друг другу алкоголь. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

Парламентарий предложил штрафовать россиян за дарение алкоголя на пять тысяч рублей. Если подарок будет сделан должностным лицом, то штраф может составить уже от 35 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц - до 100 тысяч рублей.

Инициативу Свинцов аргументировал тем, что сначала бутылки с алкоголем якобы будут переходить из рук в руки, а потом употребляться на праздниках в «совершенно неумеренных количествах».

«Пора вводить жесткую и бескомпромиссную пропагадну против алкоголя. И начинать ее надо с того, что каждый гражданин нашей страны должен понимать: алгоголь - яд! Близким людям, друзьям или коллегам дарить то, что наносит колоссальный вред здоровью, вплоть до смертельной опасности, просто неприемлемо», - заявил депутат.

В качестве альтернативы он предложил дарить билеты в кино, театр или музей, абонементы в спортзал или путевки в санатории, книги или сертификаты на дополнительное образование.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести механизм запрета продажи детского шампанского. Он назвал напиток прямой рекламой алкогольных напитков в детской среде и призвал бороться с этим явлением.