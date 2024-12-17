Гипертоников призвали отказаться от одного новогоднего салата

17.12.2024 | 14:24

Гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов предупредил россиян, что некоторые популярные новогодние блюда могут быть неполезны для здоровья. О том, чем могут быть опасны любимые на застольях салаты, он рассказал «Ленте.ру».

По словам доктора, оливье и селедка под шубой могут вызвать проблемы с пищеварением, к тому же они слишком калорийны: одна порция первого салата может содержать до 500 калорий, а второго - до 600 калорий.

Кроме того, оливье может вызывать дискомфорт, особенно у людей с чувствительным желудком, гастритом или панкреатитом. Сельдь под шубой может провоцировать задержку жидкости в организме, так как в рыбе содержится много соли, объяснил Логинов. Он призвал гипертоников отказаться от этого блюда, так как оно негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и может провоцировать повышение давления.

Также доктор предупредил, что могут навредить здоровью шампанское и другие алкогольные напитки: они особенно неполезны для людей с хроническими заболеваниями печени. Опасными могут быть и сладкие напитки, которые провоцируют резкие скачки уровня глюкозы, что особенно опасно для людей с диабетом. Врач призвал выбирать сухие сорта вин и пить их в ограниченном количестве, а сладкие газированные напитки заменить на минеральную воду с лимоном или травяной чай.

Ранее Логинов предостерег россиян от употребления калорийных праздничных напитков. Одними из самых вредных напитков доктор назвал коктейли на основе сладких ликеров и с добавлением сладких сиропов, например, пина коладу и мохито.