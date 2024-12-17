Сетевое издание|18+|Среда|18 дек 2024|01:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Гипертоников призвали отказаться от одного новогоднего салата

Печать
Telegram

Гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов предупредил россиян, что некоторые популярные новогодние блюда могут быть неполезны для здоровья. О том, чем могут быть опасны любимые на застольях салаты, он рассказал «Ленте.ру».

По словам доктора, оливье и селедка под шубой могут вызвать проблемы с пищеварением, к тому же они слишком калорийны: одна порция первого салата может содержать до 500 калорий, а второго - до 600 калорий.

Кроме того, оливье может вызывать дискомфорт, особенно у людей с чувствительным желудком, гастритом или панкреатитом. Сельдь под шубой может провоцировать задержку жидкости в организме, так как в рыбе содержится много соли, объяснил Логинов. Он призвал гипертоников отказаться от этого блюда, так как оно негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и может провоцировать повышение давления.

Также доктор предупредил, что могут навредить здоровью шампанское и другие алкогольные напитки: они особенно неполезны для людей с хроническими заболеваниями печени. Опасными могут быть и сладкие напитки, которые провоцируют резкие скачки уровня глюкозы, что особенно опасно для людей с диабетом. Врач призвал выбирать сухие сорта вин и пить их в ограниченном количестве, а сладкие газированные напитки заменить на минеральную воду с лимоном или травяной чай.

Ранее Логинов предостерег россиян от употребления калорийных праздничных напитков. Одними из самых вредных напитков доктор назвал коктейли на основе сладких ликеров и с добавлением сладких сиропов, например, пина коладу и мохито.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте