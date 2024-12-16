Минимальную стоимость новогоднего стола подсчитали

16.12.2024 | 12:12

В 2024 года стоимость базового праздничного продуктового набора на двоих, который включает мандарины, шампанское, красную икру, торт и конфеты, составит около 6 тысяч 861 руб. Это выяснили аналитики сервисов «ЮMoney» и «Чек Индекс». Результаты их исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что с 29 ноября по 9 декабря 2024 года оборот платежей в категории готовых кондитерских изделий вырос на 38 процентов относительно аналогичного периода 2023 года. Количество покупок увеличилось на 13 процентов, а покупателей - на четыре процента. Средний чек прибавил 22 процента, дойдя таким образом до 3 тысяч 785 руб.

Что касается мандаринов, то их стали покупать на семь процентов чаще. Средняя цена выросла на 22 процента, до 258 руб. На пять процентов выросло количество покупок шампанского. Средняя цена этого напитка увеличилась на восемь процентов и составила 465 руб.

Немного иная динамика у красной икры. За указанный период число ее покупок упало на 17 процентов, а средняя цена выросла на 36 процентов, дойдя до 9 тысяч 987 руб. за килограмм или около 1 000 руб. за 100 грамм. Шоколадные конфеты в коробках стали покупать на 11 процентов чаще. Средний чек вырос на 12 процентов и составил 611 руб.

Ранее сообщалось, что за год стоимость салата оливье в России выросла на 2,35 процента, до 356 руб. Другое популярное блюдо, селедка под шубой, подорожало на 13 процентов. В целом за год продукты для новогоднего стола выросли в цене на 11,4 процента.