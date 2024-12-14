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В стране и мире

Беременная россиянка хотела напугать мужа и выпала из окна

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В Челябинской области 22-летняя беременная жительница выпала из окна третьего этажа, пытаясь напугать мужа во время ссоры. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, мужчина хотел пойти на встречу с друзьями, однако супруга его не отпускала. Она закрыла дверь на ключ и подошла к подоконнику, но оступилась, разбила окно и упала в него.

Супруг прыгнул за ней. В результате девушка получила серьезные травмы, а ее муж - переломы рук.

В ситуации разбираются следователи. Родственники убеждены, что инцидент был случайностью - конфликтов в паре раньше не было. Известно, что мужчина - участник СВО и приехал в отпуск.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском первоклассник упал с крыши школы.

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Источник — lenta.ru
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