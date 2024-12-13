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В стране и мире

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с предновогодними выплатами

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Аферисты начали публиковать в мессенджере Telegram фейковую информацию о предновогодних выплатах. О новой схеме мошенничества в преддверии праздников предупредили россиян аналитики компании F.A.C.C.T.

Эксперты рассказали, что аферисты пишут в таких сообщениях, что россиянам полагаются предновогодние выплаты в размере от 10 до 35 тысяч рублей. Для правдоподобности они используют в этих сообщениях фотографии политиков, а также ссылку на вымышленную госпрограмму «Подарок в каждый дом». Кроме того, они публикуют эти фейки вместе с достоверной информацией о мерах социальной поддержки россиян.

По словам специалистов, при переходе по ссылкам пользователи подписываются на фишинговые боты или получают предложения криптоинвестиций, которые также являются частью мошеннической схемы.

В компании рекомендовали доверять только проверенным источникам, например, порталу «Госуслуги», или лично обратиться в МФЦ для получения достоверной информации. Специалисты также призвали не сообщать никому персональные данные и не переводить деньги неизвестным.

Ранее МВД предупредило об основных схемах, которые используют мошенники в сети перед Новым годом. В частности, в ведомстве рассказали, что злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, предлагающих товары по низким ценам по предоплате, и удаляют их вскоре после создания.

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Источник — lenta.ru
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