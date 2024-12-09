Избранный американский президент Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США вместо того, чтобы субсидировать эти страны.
Политика цитирует журнал Newsweek.
«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать — почему мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся субсидировать их, пусть они станут штатами», — заявил он.
Ранее Трамп заявил, что американские власти в течение четырех лет депортируют из США всех нелегальных мигрантов.
Массовую депортацию он пообещал начать 20 января после своей инаугурации.
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