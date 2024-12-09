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В стране и мире

Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США

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Избранный американский президент Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США вместо того, чтобы субсидировать эти страны.

Политика цитирует журнал Newsweek.

«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать — почему мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся субсидировать их, пусть они станут штатами», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что американские власти в течение четырех лет депортируют из США всех нелегальных мигрантов.

Массовую депортацию он пообещал начать 20 января после своей инаугурации.

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Источник — lenta.ru
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