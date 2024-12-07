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В стране и мире

Россиянка обвинила роддом в продаже ее новорожденной дочери

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Жительница Приморского края заявила, что ее новорожденную дочь отдали в другую семью, при этом объявив ей самой, что младенец не выжил после родов, сообщили на телеканале «Россия».

По словам Екатерины Корякиной, ситуация произошла еще 12 лет назад в одном из роддомов Партизанска. Россиянке после родов сообщили, что дочь появилась на свет с отклонениями, и ей требуется срочная операция во Владивостоке. Спустя время ей объявили, что ребенка больше нет.

Однако Корякина не поверила в эту версию. С мужем они обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело и проведена эксгумация тела, которая подтвердила, что у него с родившейся у Екатерины дочерью есть различия: рост, вес и пол. По мнению женщины, ребенка могли продать другой семье. Утверждается также, что такие случаи с возможной продажей младенцев в данном роддоме Приморья не единичны.

«Я думаю, что это просто не ее ребенок. На фотографии эксгумации - выкидыш позднего срока», - приводится мнение доктора медицинских наук Ирины Филатовой.

На основании этих данных председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку местным следователям по фактам возможных противоправных действий сотрудников роддома и представить доклад по доводам сюжета телеканала.

Накануне сообщалось, что в Оренбурге местный житель решил продать за 1,5 миллиона рублей полуторагодовалого сына. Мать мальчика в данный момент находится в колонии.

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Источник — lenta.ru
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