06.12.2024 | 13:49

В Тюмени 45-летнюю медсестру оштрафовали на 2000 рублей за запись в личном блокноте. Согласно данным, у россиянки нашли украинский лозунг, это следует из приговора, опубликованного на сайте Ленинского районного суда.

В октябре к женщине пришли с обыском силовики. У нее изъяли блокнот с оскорбительным, по мнению правоохранителей, текстом.

Жительницу Тюмени решили привлечь к ответственности.

На суде она рассказала, что «попала под плохое влияние СМИ Украины». Россиянка признала свою вину.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал итальянца Эрманно Риццо за дискредитацию армии. Мужчина «демонстрировал средства наглядной агитации - радужный флаг с изображением белого голубя с цветком и надписью "Pace" (в переводе с итальянского - мир)… который относится к интернациональному движению за мир, распространяемому в Европе».

Суд счел, что флаг выражает негатив к Вооруженным силам России.