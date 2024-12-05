Сетевое издание|18+|Четверг|5 дек 2024|14:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили о главной опасности микоплазменной пневмонии

Печать
Telegram

Микоплазменная пневмония без своевременного лечения может спровоцировать опасные заболевания и привести к летальному исходу, предупредила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. О главной опасности этой пневмонии она рассказала в интервью радио Sputnik.

Врач отметила, что микоплазменная пневмония - это вялотекущее заболевание, которое в первые дни после заражения почти не дает о себе знать.

«Сначала чувствуешь себя чуть-чуть больным, возникает подкашливание, а обструкция - затруднение дыхания - проявляется где-то на пятый-седьмой день», - рассказала Лапа.

Терапевт указала, что многие в таком состоянии продолжают ходить на работу, посещают общественные места и таким образом распространяют опасные бактерии. Она подчеркнула, что это является главной причиной резкого роста заболеваемости.

«Есть носители, которые не знают, что они больны. Они как раз и заражают ослабленные организмы воздушно-капельным путем», - считает врач.

Лапа добавила, что, микроорганизмы, вызывающие микоплазменную пневмонию, обычно поражают людей с ослабленным иммунитетом. При этом, попав в организм, они могут находиться там до полугода, вызывая обострение хронических и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, по словам врача, эти бактерии способны проникать в любой орган и провоцировать смертельно опасные заболевания, такие как менингит.

Чтобы не допустить этого, терапевт призвала обращаться за медицинской помощью при затруднении дыхания и появления боли в легких. По ее словам, при подтверждении микоплазменной пневмонии назначаются антибактериальная, противовирусная и детоксикационная терапии. Минимальный срок лечения - 14 дней.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов подсказал способы уберечься от микоплазменной пневмонии. Специалист посоветовал проветривать помещения и тепло одеваться в холодную и ветреную погоду.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Россиянам дали советы при падении зимой

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте