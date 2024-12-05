Россиян предупредили о главной опасности микоплазменной пневмонии

05.12.2024 | 13:06

Микоплазменная пневмония без своевременного лечения может спровоцировать опасные заболевания и привести к летальному исходу, предупредила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. О главной опасности этой пневмонии она рассказала в интервью радио Sputnik.

Врач отметила, что микоплазменная пневмония - это вялотекущее заболевание, которое в первые дни после заражения почти не дает о себе знать.

«Сначала чувствуешь себя чуть-чуть больным, возникает подкашливание, а обструкция - затруднение дыхания - проявляется где-то на пятый-седьмой день», - рассказала Лапа.

Терапевт указала, что многие в таком состоянии продолжают ходить на работу, посещают общественные места и таким образом распространяют опасные бактерии. Она подчеркнула, что это является главной причиной резкого роста заболеваемости.

«Есть носители, которые не знают, что они больны. Они как раз и заражают ослабленные организмы воздушно-капельным путем», - считает врач.

Лапа добавила, что, микроорганизмы, вызывающие микоплазменную пневмонию, обычно поражают людей с ослабленным иммунитетом. При этом, попав в организм, они могут находиться там до полугода, вызывая обострение хронических и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, по словам врача, эти бактерии способны проникать в любой орган и провоцировать смертельно опасные заболевания, такие как менингит.

Чтобы не допустить этого, терапевт призвала обращаться за медицинской помощью при затруднении дыхания и появления боли в легких. По ее словам, при подтверждении микоплазменной пневмонии назначаются антибактериальная, противовирусная и детоксикационная терапии. Минимальный срок лечения - 14 дней.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов подсказал способы уберечься от микоплазменной пневмонии. Специалист посоветовал проветривать помещения и тепло одеваться в холодную и ветреную погоду.