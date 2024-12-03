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В стране и мире

Российских водителей предостерегли от одного штрафа

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Чтобы избежать штрафа за летнюю резину на колесах авто, нужно убедиться, что на шинах есть специальная маркировка. Подробнее о запрете на езду без зимних шин рассказал автоюрист Лев Воропаев, передает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, Госавтоинспекция может привлечь к ответственности, если будет установлено, что используемая водителем резина не имеет соответствующего индикатора и не относится к зимней. Норматив действует как в крупных городах, так и в населенных пунктах. Воропаев отметил, что почти всегда постановление о нарушении выносят сразу - предупреждением ограничиваются очень редко.

Если водитель использует внесезонные шины, на них также должны быть индикаторы - иначе это считается нарушением. «Это [индикаторы] - либо горные вершины, либо снежинка, либо буквенное сочетание», - уточнил Воропаев.

Он добавил, что закон не предполагает задержание машины и перемещение на специализированную стоянку в случае нарушения.

Сезонный административный штраф за езду на авто с летней резиной можно получить в течение декабря, января и февраля. Плата за нарушение составляет 500 рублей.

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Источник — lenta.ru
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