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В стране и мире

Россиян призвали поливать машины алкоголем

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Алкогольные напитки помогут разморозить замки автомобиля. Поливать оледеневшие части машины алкоголем призвал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов, пишут «Известия».

«Для этого нужно набрать жидкость в шприц и аккуратно влить ее в личинку. После этого следует смочить ключ и попытаться вставить его в замок», - посоветовал специалист.

Среди других полезных для размораживания замков подручных средств Соколов назвал солевую грелку.

«Принцип ее работы заключается в химической реакции, происходящей между компонентами внутри устройства», - пояснил эксперт. Для запуска нагрева нужно нажать на кнопку, а затем приложить устройство к замку и подождать, пока металл не станет горячим.

Еще один доступный вариант - набрать теплую воду в шприц и точечно влить в замок или нагреть ключ зажигалкой и вставить в замерзшую личинку. К тому же можно использовать строительный фен. Нужно направить поток теплого воздуха на замок, а затем попробовать провернуть ключ.

Ранее россиянам назвали проблемные для зимы модели автомобилей. К ним эксперты отнесли такие китайские авто, как Geely, Chery и Haval. Многие владельцы этих машин жалуются на плохую работу печки и долгий прогрев салона, залипание ручки двери и проблемы с реагированием сенсоров на холоде.

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Источник — lenta.ru
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