Россиян призвали поливать машины алкоголем

28.11.2024 | 14:18

Алкогольные напитки помогут разморозить замки автомобиля. Поливать оледеневшие части машины алкоголем призвал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов, пишут «Известия».

«Для этого нужно набрать жидкость в шприц и аккуратно влить ее в личинку. После этого следует смочить ключ и попытаться вставить его в замок», - посоветовал специалист.

Среди других полезных для размораживания замков подручных средств Соколов назвал солевую грелку.

«Принцип ее работы заключается в химической реакции, происходящей между компонентами внутри устройства», - пояснил эксперт. Для запуска нагрева нужно нажать на кнопку, а затем приложить устройство к замку и подождать, пока металл не станет горячим.

Еще один доступный вариант - набрать теплую воду в шприц и точечно влить в замок или нагреть ключ зажигалкой и вставить в замерзшую личинку. К тому же можно использовать строительный фен. Нужно направить поток теплого воздуха на замок, а затем попробовать провернуть ключ.

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