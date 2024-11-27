В России захотели разрешить ремонт по ОСАГО старыми запчастями

27.11.2024 | 12:20

В правительство России и депутатам Госдумы поступило письмо с предложением разрешить ремонт автомобилей по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями. Его направил Российский союз автостраховщиков (РСА), пишут со ссылкой на документ «Известия».

По их данным, соответсвующее предложение передали главе кабмина Михаилу Мишустину, после чего его перенаправили в профильные министерства с просьбой проработать инициативу.

В письме РСА говорится, что логистические цепочки и сроки поставки запчастей изменились или нарушились после введения против России санкций. На этом фоне возникла нехватка ряда деталей и их стоимость увеличилась. По подсчетам союза, ситуация затронула более 60 миллионов легковых машин физических лиц.

Там подчеркивается, что станции техобслуживания из-за возникшей ситуации отказываются брать невыполнимые обязательства по ремонту в срок на 30 дней. В связи с этим восстановление автомобиля по ОСАГО становится невозможным, а доля ремонта по обязательной страховке упала ниже пяти процентов.

Союз автостраховщиков предложил разрешить использовать старые запчасти в ряде случаев без согласия владельца авто. Он также выступил с инициативой наделить кабмин правом устанавливать требования к таким комплектующим, подчеркнув, что такая практика активно используется за рубежом. Согласно действующему законодательству, ремонтировать автомобиль старыми запчастями можно только после одобрения автовладельца.

В России тем временем хотят в шесть раз увеличить штраф для автомобилистов за езду без полиса ОСАГО. Инициативу поддержали в правительстве России и МВД. При этом некоторые эксперты выразили сомнение в эффективности этой меры, так как использование дорожных камер для проверки полисов будет возможно не раньше осени 2026 года.